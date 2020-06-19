с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 2,3K

Политика В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 60

Общество В Краснодарском крае откроются все гостиницы В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов. 2

Политика Санкции США против Асада обнулили все, что сделала Россия в Сирии Документ предусматривает санкции против России, ведь это она в лице Кремля поддерживает сирийский «режим», варварский режим Асада, который пытает и пускает в расход всех, кто ему просто не нравится. 532

Экономика Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии. 33

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 20

Армия и оружие Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны «Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны. 118

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.

Политика Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля. 10K

Шоу-бизнес Собчак спросила Рудковскую о проституции Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире Youtube-шоу Comment Out задала Яне Рудковской вопрос о проституции, после чего призналась, что ее отношения с подругой испорчены навсегда. 3

Политика Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. 44

Здоровье «Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.