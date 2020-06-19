Политика
РИА НовостиПомпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
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с чего всё началось
«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал он в Twitter.RT на русскомвчера в 22:27
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Общество
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Попова: школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября
Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
REGNUM 17 июня в 15:11
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Футбол
Вратарь «Астон Виллы» вошел с мячом в ворота, но судья не засчитал гол
Metaratings 17 июня в 14:53
Общество
Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста
Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавируса после массовых акций протеста, охвативших различные штаты.
РБК вчера в 21:12
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Общество
В Краснодарском крае откроются все гостиницы
В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 04:32
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru 00:00
Здоровье
Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота
Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке.
Российская газета 01:42
Политика
Санкции США против Асада обнулили все, что сделала Россия в Сирии
Документ предусматривает санкции против России, ведь это она в лице Кремля поддерживает сирийский «режим», варварский режим Асада, который пытает и пускает в расход всех, кто ему просто не нравится.
Свободная Пресса 01:24
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Армия и оружие
Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU вчера в 09:18
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Футбол
«Урал» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Игнатьев и Дюпин не сдюжат в Екатеринбурге
Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Рубин» (20.06.2020) Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат 01:30
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Политика
Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
Армия и оружие
Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада
Европейско-Азиатские новости 01:31
Шоу-бизнес
Собчак спросила Рудковскую о проституции
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире Youtube-шоу Comment Out задала Яне Рудковской вопрос о проституции, после чего призналась, что ее отношения с подругой испорчены навсегда.
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
Автор поста утверждает, что на опубликованных им кадрах показаны секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire.
Piter.tv 00:41
Политика
Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
Известия вчера в 20:33
Здоровье
«Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето
К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.
НГС24 вчера в 21:00
Финансы
Курс валют на 17 июня: рубль вырос
Рубль вырос относительно доллара 17 июня.
Телеканал 360° 17 июня в 04:36
Игры
Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Выход научно-фантастической Action/RPG Cyberpunk 2077 вновь перенесли — на этот раз на месяц.
Афиша Daily вчера в 12:48
Общество
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09