Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
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с чего всё началось
«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал
 он в Twitter.
RT на русскомвчера в 22:27

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Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными

РБК00:46

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Интерфаксвчера в 22:42

Помпео назвал Болтона предателем

РИА Новостивчера в 21:36

Помпео уличил Болтона в предательстве

Газета.Ruвчера в 22:21

Помпео обвинил Болтона во лжи и предательстве

ТАССвчера в 22:08

Помпео назвал Болтона предателем

Lenta.ruвчера в 22:07

Помпео назвал предателем экс-советника по нацбезопасности Болтона

RT на русскомвчера в 22:27
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Общество

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Попова: школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября

Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
REGNUM 17 июня в 15:11
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Футбол

Вратарь «Астон Виллы» вошел с мячом в ворота, но судья не засчитал гол

Metaratings 17 июня в 14:53
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Общество

Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста

Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавируса после массовых акций протеста, охвативших различные штаты.
РБК вчера в 21:12
4
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
7,2K
Общество

В Краснодарском крае откроются все гостиницы

В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 04:32
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Газета.Ru 00:00
Здоровье

Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота

Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке.
Российская газета 01:42
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Политика

Санкции США против Асада обнулили все, что сделала Россия в Сирии

Документ предусматривает санкции против России, ведь это она в лице Кремля поддерживает сирийский «режим», варварский режим Асада, который пытает и пускает в расход всех, кто ему просто не нравится.
Свободная Пресса 01:24
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Экономика

Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Армия и оружие

Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией

Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU вчера в 09:18
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Армия и оружие

Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
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Футбол

«Урал» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Игнатьев и Дюпин не сдюжат в Екатеринбурге

Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Рубин» (20.06.2020) Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат 01:30
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель

По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Политика

Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
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Армия и оружие

Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада

Европейско-Азиатские новости 01:31
Шоу-бизнес

Собчак спросила Рудковскую о проституции

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире Youtube-шоу Comment Out задала Яне Рудковской вопрос о проституции, после чего призналась, что ее отношения с подругой испорчены навсегда.
Московский Комсомолец вчера в 03:51
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Армия и оружие

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео

Автор поста утверждает, что на опубликованных им кадрах показаны секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire.
Piter.tv 00:41
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Политика

Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте

Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
Известия вчера в 20:33
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Здоровье

«Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето

К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.
НГС24 вчера в 21:00
Финансы

Курс валют на 17 июня: рубль вырос

Рубль вырос относительно доллара 17 июня.
Телеканал 360° 17 июня в 04:36
Игры

Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Выход научно-фантастической Action/RPG Cyberpunk 2077 вновь перенесли — на этот раз на месяц.
Афиша Daily вчера в 12:48
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Общество

В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны

В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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