с чего всё началось

Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой. Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.

Происшествия Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 404

Политика Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой. 596

Культура Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.

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Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,5K

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Происшествия При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

Общество В России разблокировали Telegram 1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России. 1,2K

Политика Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса» Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан». 37

Общество Счетная палата в июле начнет проверку начисления выплат медикам Счетная палата РФ в июле начнет проверку начисления выплат медикам не только в региональных, но и в федеральных медицинских организациях, подведет итоги проверки в декабре, сообщила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.

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