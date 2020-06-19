Политика

Piter.tvPiter.tvПомпео назвал Болтона предателем

Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой. Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.
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с чего всё началось
«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал
 он в Twitter.
RT на русскомвчера в 22:27

Подробнее о событии

Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными

РБК00:46

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Интерфаксвчера в 22:42

Помпео назвал Болтона предателем

Lenta.ruвчера в 22:07

Помпео уличил Болтона в предательстве

Газета.Ruвчера в 22:21

Помпео обвинил Болтона во лжи и предательстве

ТАССвчера в 22:08

Помпео назвал предателем экс-советника по нацбезопасности Болтона

RT на русскомвчера в 22:27

Помпео назвал Болтона предателем

РИА Новостивчера в 21:36
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия

Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы

Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Здоровье

В Амурской области у 224 больных коронавирус осложнился пневмонией

Как пневмония заболевание протекает в 40% - 224 случая. Отмечается рост заболеваний, протекающих в виде ОРВИ - 43%.
Телепорт 03:05
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Политика

Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.
Замана 17 июня в 18:39
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Культура

Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:20
Политика

Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Здоровье

В Крыму не зарегистрировано новых случаев коронавируса

За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
КИА вчера в 02:57
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Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

Privet-Rostov.ru 03:38
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

Уральский меридиан 17 июня в 03:39
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Вести.Ru 03:26
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Общество

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
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Происшествия

При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик

Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Наука

Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз

НТВ 17 июня в 13:52
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Общество

В России разблокировали Telegram

1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России.
Lenta.ru вчера в 09:12
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Политика

Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса»

Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан».
ИА Новороссия вчера в 09:43
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Общество

Счетная палата в июле начнет проверку начисления выплат медикам

Счетная палата РФ в июле начнет проверку начисления выплат медикам не только в региональных, но и в федеральных медицинских организациях, подведет итоги проверки в декабре, сообщила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.
ТАСС 04:27
Политика

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости вчера в 04:27
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Футбол

Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Общество

Томские власти объяснили рост числа пациентов с коронавирусом

Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев рост числа объяснил высокой выявляемостью коронавируса.
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Известия вчера в 18:08
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Общество

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
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Гаджеты

Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США

Причина заключается в том, что Huawei всё ещё решает проблемы в цепочке поставок, обусловленные новыми ограничениями со стороны США.
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Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Известия вчера в 22:05
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Здоровье

Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах

Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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