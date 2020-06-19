Политика
Piter.tvПомпео назвал Болтона предателем
Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой. Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.
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с чего всё началось
«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал он в Twitter.RT на русскомвчера в 22:27
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Происшествия
Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы
Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Здоровье
В Амурской области у 224 больных коронавирус осложнился пневмонией
Как пневмония заболевание протекает в 40% - 224 случая. Отмечается рост заболеваний, протекающих в виде ОРВИ - 43%.
Телепорт 03:05
Политика
Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России
Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.
Замана 17 июня в 18:39
Культура
Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:20
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Здоровье
В Крыму не зарегистрировано новых случаев коронавируса
За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
КИА вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились более 10 тысяч человек
Уральский меридиан 17 июня в 03:39
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Общество
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Происшествия
При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик
Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз
НТВ 17 июня в 13:52
Общество
В России разблокировали Telegram
1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России.
Lenta.ru вчера в 09:12
Политика
Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса»
Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан».
ИА Новороссия вчера в 09:43
Общество
Счетная палата в июле начнет проверку начисления выплат медикам
Счетная палата РФ в июле начнет проверку начисления выплат медикам не только в региональных, но и в федеральных медицинских организациях, подведет итоги проверки в декабре, сообщила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.
ТАСС 04:27
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Футбол
Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Общество
Томские власти объяснили рост числа пациентов с коронавирусом
Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев рост числа объяснил высокой выявляемостью коронавируса.
REGNUM 04:27
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Известия вчера в 18:08
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США
Причина заключается в том, что Huawei всё ещё решает проблемы в цепочке поставок, обусловленные новыми ограничениями со стороны США.
iXBT.com 04:18
Игры
Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Известия вчера в 22:05
Здоровье
Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:50