Политика
Piter.tvПомпео назвал Болтона предателем
Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой. Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал он в Twitter.RT на русскомвчера в 22:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
Политика
Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована в американском журнале The National Interest, так как в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди.
RT на русском вчера в 16:45
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Общество
На Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля
В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу.
Накануне.Ru 03:37
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
RT на русском 03:19
Общество
Торговые центры Петербурга обратились к Роспотребнадзору
Петербургские торговые центры (ТЦ) просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений.
РБК Санкт-Петербург 06:10
Экономика
Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
Футбол
«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии
Inc-news.ru вчера в 03:47
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Общество
Режим самоизоляции отменен в Калужской области
В Калужской области отменяется режим самоизоляции.
Московский Комсомолец Калуга 03:17
Общество
Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли
Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений.
Народные новости 05:52
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Общество
В Минске люди вышли на улицу против Лукашенко
Рамблер 02:05
Недвижимость
Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое
Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи.
Российская газета 04:43
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
Премьер-министр Японии отказался ехать на парад Победы в Москву
Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Московский Комсомолец 02:44
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Политика
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31