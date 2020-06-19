Политика

Piter.tvPiter.tvПомпео назвал Болтона предателем

Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой. Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.
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с чего всё началось
«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал
 он в Twitter.
RT на русскомвчера в 22:27

Подробнее о событии

Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными

РБК00:46

Помпео назвал Болтона предателем

РИА Новостивчера в 21:36

Помпео назвал предателем экс-советника по нацбезопасности Болтона

RT на русскомвчера в 22:27

Помпео уличил Болтона в предательстве

Газета.Ruвчера в 22:21

Помпео обвинил Болтона во лжи и предательстве

ТАССвчера в 22:08

Помпео назвал Болтона предателем

Lenta.ruвчера в 22:07

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Интерфаксвчера в 22:42
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
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Политика

Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована в американском журнале The National Interest, так как в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди.
RT на русском вчера в 16:45
1
Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
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Общество

На Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля

В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу.
Накануне.Ru 03:37
6
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
2,8K
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
5,2K
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4K
Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
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Армия и оружие

Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

RT на русском 03:19
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Общество

Торговые центры Петербурга обратились к Роспотребнадзору

Петербургские торговые центры (ТЦ) просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений.
РБК Санкт-Петербург 06:10
Экономика

Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
43
Футбол

«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии

Inc-news.ru вчера в 03:47
Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
187
Общество

Режим самоизоляции отменен в Калужской области

В Калужской области отменяется режим самоизоляции.
Московский Комсомолец Калуга 03:17
Общество

Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли

Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений.
Народные новости 05:52
4
Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости вчера в 04:27
386
Общество

В Минске люди вышли на улицу против Лукашенко

Рамблер 02:05
1
Здоровье

Алексей Текслер подтвердил строительство хирургического корпуса в бору

АиФ Челябинск 06:12
Общество

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

РБК 05:15
27
Недвижимость

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи.
Российская газета 04:43
3
Политика

Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
34
Политика

Премьер-министр Японии отказался ехать на парад Победы в Москву

Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Московский Комсомолец 02:44
46
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
2,2K
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
4K
Гаджеты

Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
358
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
1,9K
Политика

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Политика

Доработанный план восстановления экономики направили Путину

Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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