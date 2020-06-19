с чего всё началось

Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой. Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.

Политика Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована в американском журнале The National Interest, так как в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди. 1

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Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,8K

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 5,2K

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Общество Торговые центры Петербурга обратились к Роспотребнадзору Петербургские торговые центры (ТЦ) просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений.

Общество Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений. 4

Недвижимость Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи. 3

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,2K

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 358

Политика В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Политика Доработанный план восстановления экономики направили Путину Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. 112