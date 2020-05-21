Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПомпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу

Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
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МИД РФ перечислил нарушения Договора по открытому небу со стороны США

РЕН ТВ21:36

Помпео: решение по «открытому небу» вступит в силу через 6 месяцев

Московский Комсомолец14:30

Договор по открытому небу. Досье

ТАСС17:17

США завтра подадут официальное уведомление о выходе из договора по открытому небу

Эхо Москвы14:33

Помпео назвал сроки вступления в силу решения о выходе США из ДОН

RT на русском14:32

Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

РБК17:38

Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

Газета.Ru14:19
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Политика

Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
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Российский нападающий Никита Сошников заявил, что принял решение уехать из Северной Америки и вернуться в Россию, чтобы перезапустить карьеру.
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Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

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Определены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
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Ученые нашли главную причину неизлечимого рака

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Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
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Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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