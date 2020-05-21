Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.

Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу

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