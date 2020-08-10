Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии. Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».В источнике
Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях.
С чего всё началось
«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении
Помпео.
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