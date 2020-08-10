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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии. Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях.
С чего всё началось
«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении
 Помпео.
RT на русскомвчера в 15:53
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Известия

В Госдепе отреагировали на результаты выборов в Белоруссии

Известиявчера в 16:07
РБК

Госдеп осудил насилие и отключение интернета в Белоруссии

РБКвчера в 16:38
Коммерсантъ

Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Коммерсантъвчера в 16:17
Московский Комсомолец

В США назвали выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Московский Комсомолецвчера в 16:09
Телеканал 360°

США осудили подавление протестов в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 16:57
RT на русском

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 15:53
ТАСС

Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

ТАССвчера в 15:32

США отрепетировали прорыв ПВО России

Военно-воздушные силы Соединенных штатов 4-6 августа провели учения, в которых были задействованы такие стелс-машины, как истребители пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, а также стратегический бомбардировщик B-2A Spirit и беспилотник RQ-170 Sentinel, сообщает The Drive.
США отрепетировали прорыв ПВО России
Lenta.ruвчера в 17:04
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В Минске гражданские автомобили заблокировали машины внутренних войск

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ИА Красная Весна17:42
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

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Газета.Ruвчера в 09:43
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Евразия Daily17:43

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
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Metaratingsвчера в 12:20

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Ведомостивчера в 02:48
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