Политика
Lenta.ruСША назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении, содержание которого приводит ТАСС.
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Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета вчера в 12:06
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты 07:29
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Экономика
Силуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
Общество
Десять депутатов ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой
Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга принесли извинения Эдите Пьехе за то, что она снова не стала почетным гражданином города.
Мойка78 12:20
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.
РИА Новости 16:08
Общество
Мурашко: все компенсации медикам были выплачены к 15 мая
К 15 мая все компенсации медперсоналу, работающему с заразившимися коронавирусом COVID-19, были выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:51
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики РФ
Павел Бедняков / Известия Министр экономического развития Максим Решетников назвал первоочередную задачу плана восстановления экономики РФ в ситуации с коронавирусом.
РЕН ТВ 16:32
Политика
Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений
Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 16:27
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Путешествия
Хорватия пускает туристов без справок и тестов
Как рассказал Profi.Travel, глава представительства Хорватского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Райко Ружичка, «все туристы прибывают по земле, никаких справок о здоровье и тестов от них не требуется, кроме стандартной анкеты, в которую надо вписать цель поездки и место проживания».
Profi.travel 12:09
Общество
Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 13:03
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Общество
Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне
В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:45
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Культура
Дэвид Линч выложил анимационную короткометражку про пожар
ИА InterMedia 07:14
Футбол
Николич пока не получил разрешение на работу в России
По данным «СЭ», новый тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с московским клубом действует с 1 июня, до сих пор не получил разрешение на работу в России.
Спорт-Экспресс 14:25
Футбол
Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА
Чемпионат 14:59
Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
Происшествия
Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes
Обозреватель Врн 06:25