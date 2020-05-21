Политика

Lenta.ruLenta.ruСША назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении, содержание которого приводит ТАСС.
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Помпео назвал сроки вступления в силу решения о выходе США из ДОН

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