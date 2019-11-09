Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
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Помпео назвал проектом США достижение стабильности на Украине

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«Украина — проект, над которым США работает много лет», — госсекретарь США

REGNUMвчера в 13:20

Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

Известиявчера в 20:37

Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

RT на русскомвчера в 19:29

Помпео назвал целью США стабильность на Украине

РИА Новостивчера в 18:56

Помпео назвал Украину многолетним проектом США

Взгляд.рувчера в 14:40

Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

РБКвчера в 20:40
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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