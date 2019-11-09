Политика
Газета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
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Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Космос
Опровергнута гипотеза об обитаемости иных планет
Астрономы сделали вывод, по которому результат их исследования не стыкуется с гипотезой редкой Земли, которая утверждает, что ряд условий для появления жизни уникален во Вселенной и на планетах, оптимально удаленных вероятна жизнь.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Хоккей
У Задорова диагностирован перелом челюсти
Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4). Об этом сообщает шеф-редактор Denver Sports Эй Джей Хэфеле на своей странице в Twitter.
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
Политика
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
Общество
Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой
Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Общество
Васильева пообещала избавить учителей от лишней отчетности
Министр просвещения Ольга Васильева пообещала привлечь работать в российские школы молодых специалистов через снижение нагрузки по отчетности и увеличению гарантированной части зарплаты.
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США
Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Музыка
Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино
В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой Чехии в полуфинале Кубка вызова и вышла в финал турнира, проходящего в Канаде.
Происшествия
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
Происшествия
ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане
Шоу-бизнес
У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка
Ранее звездная мать Андрея Гордина - Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов.
Политика
Посол Германии поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве поблагодарил Советский Союз за то, что тот не стал препятствовать падению Берлинской стены в ходе мирной революции в ГДР в 1989 году.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
Политика
В Боливии некоторые полицейские поддержали протестующих
Протесты в Боливии начались после президентских выборов 20 октября.
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
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