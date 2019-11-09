Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
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Помпео рассказал о целях США на Украине

РЕН ТВвчера в 22:23

Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

РБКвчера в 20:40

Помпео назвал Украину многолетним проектом США

Взгляд.рувчера в 14:40

Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

RT на русскомвчера в 19:29

Помпео назвал целью США стабильность на Украине

РИА Новостивчера в 18:56

Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

Известиявчера в 20:37

«Украина — проект, над которым США работает много лет», — госсекретарь США

REGNUMвчера в 13:20
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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