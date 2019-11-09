Политика
Газета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
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Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:41
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ России
Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
Аргументы и Факты вчера в 20:41
Футбол
Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
Газета.Ru 02:20
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 06 ноября в 18:34
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 вчера в 01:18
Происшествия
В Британии установили личности 39 найденных в грузовике погибших
Полиция смогла установить личности всех 39 погибших, найденных в контейнере грузовика в британском графстве Эссекс.
Rambler News Service 07 ноября в 10:13
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинск Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Футбол
Сергей Кузнецов: «Акции болельщиков „Спартака“ давили не только на тренерский штаб Кононова, но и на футболистов»
Помощник бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова Сергей Кузнецов рассказал, как при прошлом тренерском штабе игроки красно-белых реагировали на негатив с трибун.
Матч ТВ 02:03
Авто
Jaguar Land Rover внедрит в интерьер автомобилей печатную электронику
Jaguar Land Rover разрабатывает технологию так называемой лёгкой электроники в упрощённой архитектуре — Lightweight Electronics in Simplified Architecture (LESA).
3DNews 01:25
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в купальнике на отдыхе в ОАЭ
Позднее звезда разместила еще несколько фотографий, но уже в красном купальнике.
Discover24 вчера в 04:04
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты вчера в 09:21
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Специалистам, которые участвовали в создании первой советской атомной бомбы, в целях их безопасности было строжайше запрещено водить машину.
Известия вчера в 23:23