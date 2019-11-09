Госсекретарь США Майк Помпео назвал стабильность на Украине целью США. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Берлине. "Это проект, над которым мы работаем", - сказал госсекретарь, отвечая на вопрос об отношениях Вашингтона и Киева.

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.

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