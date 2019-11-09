Политика
Газета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
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Политика
МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
Авто
Citroen представил C5 Aircross Hybrid
Производство Citroen C5 Aircross Hybrid будет налажено на предприятии компании во французском городе Ренн-ля-Жан.
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
Транспорт
Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, якобы произошедшем в 1975 году.
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
Общество
РФПИ инвестировал в российского разработчика хирургических роботов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST).
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
Космос
NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Политика
Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства
Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Единоборства
Австралийский боксер скончался после удара по корпусу
27-летний австралийский средневес Дуайт Ричи скончался сегодня после спарринга со своим соотечественником Майклом Зерафой.
Общество
Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск
Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Армия и оружие
Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР
Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира".
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