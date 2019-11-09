Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Помпео назвал целью США стабильность на Украине

РИА Новостивчера в 18:56

Помпео назвал достижение стабильности на Украине «проектом» США

RT на русском05:44

Помпео назвал проектом США достижение стабильности на Украине

ТАССвчера в 21:55

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Газета.Ruвчера в 20:22

Госсекретарь США подверг сомнению революцию достоинства на Украине

Российская газета05:01

Помпео назвал Украину многолетним проектом США

Взгляд.рувчера в 14:40

«Украина — проект, над которым США работает много лет», — госсекретарь США

REGNUMвчера в 13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика

МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева

Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:24
Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

Ведомости 07:40
Авто

Citroen представил C5 Aircross Hybrid

Производство Citroen C5 Aircross Hybrid будет налажено на предприятии компании во французском городе Ренн-ля-Жан.
32CARS.ru 07 ноября в 03:29
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Футбол

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

REGNUM 08:16
Транспорт

Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета

Московский Комсомолец вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, якобы произошедшем в 1975 году.
Lenta.ru 03:49
Общество

Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Футбол

Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»

Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
ProstoProSport 07:36
Общество

РФПИ инвестировал в российского разработчика хирургических роботов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST).
РБК 08:12
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие

ДНР завершила отвод сил из Петровского

Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Космос

NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

iReactor вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания вчера в 14:36
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Происшествия

В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением

В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
РИА Новости 07:31
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт 00:00
Политика

Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Единоборства

Австралийский боксер скончался после удара по корпусу

27-летний австралийский средневес Дуайт Ричи скончался сегодня после спарринга со своим соотечественником Майклом Зерафой.
Allboxing.ru 05:53
Общество

Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск

Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.
RT на русском вчера в 19:47
Политика

Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Армия и оружие

Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР

Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира".
Вести.Ru 07:01
Авто

«Русский Прадо» получит новую силовую установку

Автоновости дня 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное