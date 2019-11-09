Политика
Газета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
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Происшествия
Преподаватель СПбГУ даёт признательные показания об убийстве студентки
Как стало известно 78.ru, в настоящий момент 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов даёт признательные показания.
78.ru 06:17
Транспорт
Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
RT на русском 04:55
Армия и оружие
Израильская ракета «Праща Давида» стала небольшим подарком для России
На днях западная пресса распространила новость о том, что в распоряжении военнослужащих РФ оказалась одна из самых передовых противовоздушных ракет Израиля.
Политическая Экспертиза 03:19
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Игры
В Diablo IV добавят микротранзакции
3DNews вчера в 12:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Политика
Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе
Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского.
ТАСС 05:52
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
Горбачев заявил об отсутствии сожалений из-за перестройки
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке.
Известия 05:23
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Армия и оружие
Турция готовится открыть двери в Европу беженцам
Газета.Ru вчера в 08:57
Кино
Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС
Sibnet Новости 07 ноября в 22:24
Общество
Адвокат сообщил, что отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Автостат 07 ноября в 05:33
Гаджеты
Операционную систему Windows 10 запустили на калькуляторе
Пока в рядах пользователей разворачиваются споры о том, целесообразно ли устанавливать самую свежую версию операционной системы Windows 10 на старые ноутбуки и десктопные ПК, энтузиасты продолжают экспериментировать со сферами применения этой платформы.
Дни24 05:06
Кино
На премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов
Свободная Пресса вчера в 22:28
Общество
Историки обсудили предпосылки и итоги падения Берлинской стены
Историки из РФ, США, Франции и Великобритании обсудили в немецкой столице в пятницу предпосылки и итоги падения Берлинской стены, круглый стол состоялся в мемориале "Берлинская стена" в рамках празднования 30-летней годовщины "мирной революции" в Германии.
РИА Новости вчера в 17:44
Хоккей
Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла
Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
Нева Спорт 06:30
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Вывезший своих детей из Швеции отец вернулся в Хабаровск
Говорит Москва вчера в 23:27
Происшествия
В Реутове загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46