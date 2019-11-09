Политика
Газета.RuПомпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости". Помпео подчеркнул, что "это проект", над которым США активно работают.
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Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия
В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Футбол
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году
УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.
Спорт-Экспресс 03:24
Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Петрозаводск говорит вчера в 06:24
Политика
В Канаде решили ограничить английский язык
В 2014 году власти Квебека потребовали от владелицы женского бутика Delilah’s Ивы Купер (Eva Cooper) пользоваться в Facebook французским языком вместо английского.
Lenta.ru 05:11
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости вчера в 03:40
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Политика
В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
РБК вчера в 15:25
Общество
Instagram начал отключать лайки в США
Социальная сеть Instagram приступает к тестированию функции, скрывающей число лайков под постами.
Телеканал 360° 03:50
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
RT на русском 01:01
Игры
Red Dead Redemption 2 на PC получила 3,7 балла на Metacritic
Пользователи Metacritic оценили PC-версию Red Dead Redemption 2 в 3,7 балла. Своим мнением об игре поделились 346 человек.
Cyber.sports.ru 06 ноября в 08:48
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства
Отца известной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства.
Рамблер 04:40
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Футбол
Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире
ProstoProSport вчера в 12:27
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Уфимские Заметки вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выйдет замуж
Актриса Настя Задорожная впервые выйдет замуж.
Телепрограмма 03:53