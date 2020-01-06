Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле путём организации новых президентских выборов.
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Майк Помпео
Поздравляю Хуана Гуайдо с переизбранием в Национальную ассамблею. Аресты, взятки и блокирование доступа к зданию не смогли сорвать работу Национальной ассамблеи Венесуэлы. Только переходное правительство, организующее свободные и справедливые президентские выборы, может положить конец кризису.
— Майк Помпео, американский политикИнтерфакс вчера в 21:16

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