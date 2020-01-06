Поздравляю Хуана Гуайдо с переизбранием в Национальную ассамблею. Аресты, взятки и блокирование доступа к зданию не смогли сорвать работу Национальной ассамблеи Венесуэлы. Только переходное правительство, организующее свободные и справедливые президентские выборы, может положить конец кризису.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле путём организации новых президентских выборов.

Происшествия Во Владивостоке спасатели подняли десятки провалившихся под лед машин Спасатели вытащили большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед в акватории острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.