Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
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США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил -- возможны разные варианты, в том числе введение санкций.В источнике
Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим.
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