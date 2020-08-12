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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил -- возможны разные варианты, в том числе введение санкций.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим.
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Известия

Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
Lenta.ru

США допустили введение санкций против Белоруссии

Lenta.ru19:42
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

РИА Новости19:28
RT на русском

В США не исключили введения санкций в отношении Белоруссии

RT на русском20:24
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:46
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Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
РИА Новости20:34
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