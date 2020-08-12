Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил -- возможны разные варианты, в том числе введение санкций.