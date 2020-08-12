Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Смотрите также
Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
ФАС признала Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений
Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Муж Валентины Легкоступовой задержан в Москве
Россиянам рассказали об опасности меда
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину
МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
«Искандеры» ударили по складу боеприпасов в ходе учений под Оренбургом
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
ВС США заявили о задержании Ираном судна в международных водах
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке
В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
Компания Genesis представила в РФ новый GV80
Минтруд предложил увеличить «детские» пособия
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
В Сенате США предложили провести в Белоруссии новые выборы
Помпео заявил, что США будут бороться за демократию в Белоруссии
Сенатор призвал отозвать кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Байден назвал кандидата в вице-президенты
США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил -- возможны разные варианты, в том числе введение санкций.В источнике
Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Всё это предстоит ещё определить.
Подробнее о событии