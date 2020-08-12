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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил -- возможны разные варианты, в том числе введение санкций.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Всё это предстоит ещё определить.
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Известия

Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
RT на русском

В США не исключили введения санкций в отношении Белоруссии

RT на русском20:24
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

РИА Новости19:28
Lenta.ru

США допустили введение санкций против Белоруссии

Lenta.ru19:42
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22

Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Ведомости00:21
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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«Искандеры» ударили по складу боеприпасов в ходе учений под Оренбургом

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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

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РИА Новости20:21
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Минтруд предложил увеличить «детские» пособия

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Долг.рф11 августа в 16:52
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