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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил -- возможны разные варианты, в том числе введение санкций.В источнике
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РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
Московский Комсомолец

В США допускают приостановку поставок нефти в Белоруссию

Московский Комсомолец19:59
Lenta.ru

США допустили введение санкций против Белоруссии

Lenta.ru19:42
RT на русском

В США не исключили введения санкций в отношении Белоруссии

RT на русском20:24
РИА Новости

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

РИА Новости19:28
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22

S&P видит риски закрытия доступа к рынкам капитала для Белоруссии

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что ситуация в Белоруссии после президентских выборов несет в себе ряд политических и экономических рисков и может привести к закрытию доступа страны к международным рынкам капитала.
Коммерсантъвчера в 15:45

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Веснавчера в 10:40
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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