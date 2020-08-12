Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Смотрите также
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
Порядка 10 человек задержаны на акции у посольства Белоруссии в Москве
В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям
Дегтярев готов встретиться с родными потерпевших по делу Фургала
Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели
Именинница скатилась с яхты прямо к поджидавшей ее акуле
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Количество налоговых проверок банковских счетов резко выросло в России
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
Сенат США пригрозил восстановлением санкций против Белоруссии
Помпео заявил, что США будут бороться за демократию в Белоруссии
Сенатор призвал отозвать кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям
МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил -- возможны разные варианты, в том числе введение санкций.В источнике
Подробнее о событии