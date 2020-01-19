Политика
Газета.RuПомпео не собирается встречаться в Берлине с представителями России
Ранее представитель Госдепа сообщил, что Помпео в рамках конференции собирается сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из Ливии и политическом процессе под эгидой ООН. 19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию в Ливии.
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Госсекретарь США Помпео запланировал встречу с Турцией, Египтом, Германией и ОАЭ
Политическая Экспертиза02:39
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Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Политика
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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