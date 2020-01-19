Ранее представитель Госдепа сообщил, что Помпео в рамках конференции собирается сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из Ливии и политическом процессе под эгидой ООН. 19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию в Ливии.

Помпео не собирается встречаться в Берлине с представителями России

Политика Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Политика «Яблоко» разработает альтернативные поправки к Конституции России Президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Мнение граждан планируют спросить на всенародном голосовании.

Происшествия В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.