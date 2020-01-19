Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео не собирается встречаться в Берлине с представителями России

Ранее представитель Госдепа сообщил, что Помпео в рамках конференции собирается сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из Ливии и политическом процессе под эгидой ООН. 19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию в Ливии.
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Госсекретарь США Помпео запланировал встречу с Турцией, Египтом, Германией и ОАЭ

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RT на русском00:01

Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлин

Известиявчера в 18:32

Госсекретарь США прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

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Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ

РИА Новостивчера в 21:23

В графике Помпео в Берлине не запланирована встреча с представителями России

ТАССвчера в 21:47

В Берлине сегодня состоится конференция по Ливии

Эхо Москвы00:00
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

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SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon

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