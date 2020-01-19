В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены. Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии.

Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

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