Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПомпео не встретится с представителями РФ в Берлине

В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены. Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии.
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У Помпео нет запланированных встреч с представителями России в Берлине

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