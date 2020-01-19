Политика
ИнтерфаксПомпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены. Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии.
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Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
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Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России
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