В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены. Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии.

Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

Единоборства Олейник победил Грина на турнире UFC 246 Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Шоу-бизнес Дунаевский разводится с седьмой женой Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Политика Трамп отверг обвинения по импичменту Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.

Общество Рестораны в турецких отелях обязали указывать состав блюд для туристов В Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) рассказали, что в ресторанах отелей появиться специальные таблички, на которых будет указываться название, состав, калорийность и срок годности каждого отдельного блюда.

Политика Главного советника Трампа по России отстранили от работы Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".