Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПомпео не встретится с представителями РФ в Берлине

В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены. Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии.
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У Помпео нет запланированных встреч с представителями России в Берлине

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Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

Интерфаксвчера в 22:47

Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлин

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РИА Новостивчера в 21:23

Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

ФАНвчера в 21:19

В графике Помпео в Берлине не запланирована встреча с представителями России

ТАССвчера в 21:47

В Берлине сегодня состоится конференция по Ливии

Эхо Москвы00:00
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