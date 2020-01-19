Политика
ИнтерфаксПомпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены. Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии.
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Политика
Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России
Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
Хоккей
«Монреаль» победил «Вегас», у Ковальчука — гол и реализованный буллит
Единоборства
Олейник победил Грина на турнире UFC 246
Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Футбол
Игорь Дивеев: «Можно сказать, моя жизнь сразу перевернулась»
Все хорошо! — цитирует Дивеева официальный сайт ЦСКА.
Шоу-бизнес
Дунаевский разводится с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Общество
Игнатьев дал поручение «мочить» за «искаженную» информацию
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что Игнатьев назвал «фейковой и надуманной» информацию РУСАДА о нарушениях чувашскими спортсмена антидопинговых правил.
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Космос
Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi Pocophone F2 находится в разработке
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Политика
Трамп отверг обвинения по импичменту
Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты в России
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.
Общество
Рестораны в турецких отелях обязали указывать состав блюд для туристов
В Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) рассказали, что в ресторанах отелей появиться специальные таблички, на которых будет указываться название, состав, калорийность и срок годности каждого отдельного блюда.
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Гаджеты
Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег
Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.