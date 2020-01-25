Политика

ИзвестияИзвестияПомпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Как рассказала сама Келли, во время интервью Помпео не понравилось, что ему задают вопросы о бывшем после США на Украине Мари Йованович, за которой, как стало известно в январе, осуществлялась слежка в Киеве. Госсекретарь якобы разозлился и отметил, что его пригласили обсудить Иран, а не Украину.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ

РИА Новости20:04

Возмущенный вопросом об Украине Помпео попросил ведущую найти ее на карте

Московский Комсомолец20:54

СМИ: Помпео отчитал журналистку за вопросы об экс-после США на Украине

ТАСС21:32

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Известия20:34

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Газета.Ru20:17

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Lenta.ru21:06

Госсекретарь США Помпео обругал журналистку из-за вопросов про Украину

РЕН ТВ21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

МедиаПоток 07:01
Общество

Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
Lenta.ru 05:05
Политика

Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере

Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
РБК 04:34
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес

Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность

Чуйкина возмутилась, сказав, что она актриса, а не уборщица.
Вести.Ru 06:39
Армия и оружие

В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии

В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
РИА Новости 13:13
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета 09:50
Здоровье

Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге

В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
Дни.ру 12:50
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа.
Известия 21:38
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Армия и оружие

Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины

Территория Донецка попала под артиллерийский удар, совершенный со стороны вооруженных сил Украины.
ФАН 16:31
Происшествия

Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома

РИА Новости 05:37
Политика

СМИ Израиля прокомментировали выступление Путина в Иерусалиме

Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.
NewInform 13:25
Общество

В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российская газета 00:58
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса

Популярная телеведущая Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса 2019-nCoV.
UfacityNews.ru 01:08
Общество

В Татьянин день погода была разной

История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность.
ИА Хакасия 07:01
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
RT на русском 21:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»

В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Bimru.ru вчера в 07:30
Футбол

«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо у «Барселоны»

Филиппе Коутиньо, полузащитник «Барселоны», выступающий на правах аренды за «Баварию», вернётся в испанский клуб после окончания трудового соглашения, сообщает Bild.
Чемпионат 22 января в 02:48
Хоккей

Овечкин включен в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ

В первую пятерку был включен и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Матч ТВ 20:12
Политика

Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ

Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
РИА Новости 21:58
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 14:07
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС 21:56
Политика

Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Власти Кипра отказались поддержать введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав РФ.
Российская газета 18:19
Футбол

Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА

ProstoProSport 11:22
Происшествия

В Турции назвали число пострадавших при землетрясении

Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
РИА Новости 15:40
Футбол

ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
РИА Новости 13:13
Гаджеты

WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю

Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Российская газета 03:39
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы

Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.
RT на русском 21 января в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное