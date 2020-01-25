Политика

ИзвестияИзвестияПомпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Как рассказала сама Келли, во время интервью Помпео не понравилось, что ему задают вопросы о бывшем после США на Украине Мари Йованович, за которой, как стало известно в январе, осуществлялась слежка в Киеве. Госсекретарь якобы разозлился и отметил, что его пригласили обсудить Иран, а не Украину.
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Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Газета.Ruвчера в 20:17

СМИ: Помпео отчитал журналистку за вопросы об экс-после США на Украине

ТАССвчера в 21:32

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Lenta.ruвчера в 21:06

Возмущенный вопросом об Украине Помпео попросил ведущую найти ее на карте

Московский Комсомолецвчера в 20:54

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Известиявчера в 20:34

Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине

Российская газетавчера в 23:40

Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине

РИА Новостивчера в 20:04
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Футбол

Salzburger Nachrichten: «Red Bull не планирует покупать „Спартак“»

Издание Salzburger Nachrichten, у которого есть информированные источники в Red Bull, называет распространяемую некоторыми СМИ информацию выдумкой и утверждает, что компания не планирует покупать клуб в России.
Sport24.ru вчера в 21:24
Хоккей

Овечкин вошел в первую сборную НХЛ

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

Lenta.ru вчера в 00:32
Театры

В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая маска»

Аргументы и Факты 00:16
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Общество

Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире

Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Lenta.ru вчера в 17:43
Армия и оружие

Украинская армия получила «дырявые» БТР

Министерство обороны Украины получило с завода бракованные бронетранспортеры БТР-4Е с повреждениями в укрепляющей наплавке, сообщает NewOne со ссылкой на военное ведомство.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия

Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 08:29
Футбол

Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна

Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Спорт день за днем вчера в 17:39
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском вчера в 09:53
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 15:55
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 23 января в 04:02
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Хоккей

Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 00:54
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Происшествия

Площадь пожара во Владивостоке достигла 1500 квадратных метров

По уточнённым данным площадь пожара составила 1500 кв.м, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
ВЕСТИ: Приморье 00:05
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru вчера в 07:51
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Теннис

Болгёрл, в которую Надаль попал мячом: я тронута его добротой

Чемпионат вчера в 14:16
Политика

Порошенко назвал Россию заказчиком его уголовного преследования

Российская Федерация стоит за уголовными делами, возбуждёнными против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
REGNUM вчера в 12:58
Футбол

«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками

По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
Спорт-Экспресс вчера в 14:11
Политика

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
РИА Новости вчера в 16:40
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. О результатах расследования ведомство сообщило болгарскому МИД.
Интерфакс вчера в 04:32
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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