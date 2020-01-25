Политика
ИзвестияПомпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Как рассказала сама Келли, во время интервью Помпео не понравилось, что ему задают вопросы о бывшем после США на Украине Мари Йованович, за которой, как стало известно в январе, осуществлялась слежка в Киеве. Госсекретарь якобы разозлился и отметил, что его пригласили обсудить Иран, а не Украину.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Возмущенный вопросом об Украине Помпео попросил ведущую найти ее на карте
Московский Комсомолецвчера в 20:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Футбол
Salzburger Nachrichten: «Red Bull не планирует покупать „Спартак“»
Издание Salzburger Nachrichten, у которого есть информированные источники в Red Bull, называет распространяемую некоторыми СМИ информацию выдумкой и утверждает, что компания не планирует покупать клуб в России.
Хоккей
Овечкин вошел в первую сборную НХЛ
Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
Театры
В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая маска»
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Общество
Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире
Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Армия и оружие
Украинская армия получила «дырявые» БТР
Министерство обороны Украины получило с завода бракованные бронетранспортеры БТР-4Е с повреждениями в укрепляющей наплавке, сообщает NewOne со ссылкой на военное ведомство.
Происшествия
Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Футбол
Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна
Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Происшествия
Площадь пожара во Владивостоке достигла 1500 квадратных метров
По уточнённым данным площадь пожара составила 1500 кв.м, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Политика
Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Теннис
Болгёрл, в которую Надаль попал мячом: я тронута его добротой
Политика
Порошенко назвал Россию заказчиком его уголовного преследования
Российская Федерация стоит за уголовными делами, возбуждёнными против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Футбол
«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками
По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Политика
В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже
Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. О результатах расследования ведомство сообщило болгарскому МИД.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.