Политика
Газета.RuПомпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.Известиявчера в 20:34
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Возмущенный вопросом об Украине Помпео попросил ведущую найти ее на карте
Московский Комсомолецвчера в 20:54
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