Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR
.
Известиявчера в 20:34

Подробнее о событии

Возмущенный вопросом об Украине Помпео попросил ведущую найти ее на карте

Московский Комсомолецвчера в 20:54

Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине

Российская газетавчера в 23:40

СМИ: Помпео отчитал журналистку за вопросы об экс-после США на Украине

ТАССвчера в 21:32

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Lenta.ruвчера в 21:06

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Газета.Ru05:42

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Известиявчера в 20:34

Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине

РИА Новостивчера в 20:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Кино

Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде

Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
ТАСС вчера в 19:36
Происшествия

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
RT на русском 04:01
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество

Под Москвой обокрали секретный бункер

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
Экономика

Минфин может ограничить налог на выплаты накоплений в новой схеме

Чтобы стимулировать граждан к выбору регулярных выплат, Банк России и Минфин изначально предполагали, что в ином случае - при выборе единовременной выплаты - гражданину нужно будет уплатить НДФЛ, тем самым вернув предоставленный ранее налоговый вычет.
Российская газета вчера в 07:33
Общество

Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране

Проект реновации нужно распространять по всей России, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Начать можно с крупных городов.
Российская газета 05:33
Политика

Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

BFM.ru 04:07
Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
РИА Новости вчера в 21:04
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
ТК Звезда вчера в 15:56
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Наталья Рудова обнажилась для мужского журнала

Последний снимок, опубликованный Натальей вызвал фурор в сети. 36-летняя актриса снялась для журнала Maxim.
Privet-Rostov.ru 03:48
Политика

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Кино

С Андреем Звягинцевым перестали сотрудничать инвесторы. Режиссер считает, что дело в самоцензуре

С режиссером Андреем Звягинцевым («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») перестали сотрудничать некоторые российские инвесторы и продюсеры.
Афиша Daily 05:20
Футбол

Red Bull не собирается покупать «Спартак»

Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Евро-футбол.ру 01:58
Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
Политика

В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле

Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
ГЛАС.RU вчера в 10:52
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток 23 января в 10:03
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Трамп опубликовал логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
РИА Новости вчера в 17:07
Происшествия

На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха

Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
ТАСС вчера в 07:13
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность вчера в 13:34
Общество

Собянин пообещал вывезти радиоактивный грунт со склона Москвы-реки

Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости вчера в 03:13
Армия и оружие

США решили разработать защиту от гиперзвукового оружия

Взгляд.ру 05:38
Теннис

Рублев победил Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open

Добавим, что с начала сезона Рублев выиграл 11-й матч подряд. Ранее в январе он завоевал титулы на турнирах в Дохе и Аделаиде.
Советский спорт 02:09
Политика

Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Южный Федеральный 23 января в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное