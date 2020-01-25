с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

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