Политика
RT на русскомПомпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает Госдепартамент.
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Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Политика
Трамп сделал заявление по убийству генерала Сулеймани
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
Общество
Усманов раскрыл своих возможных наследников
Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
Происшествия
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Футбол
23-летний форвард «Генгама» погиб в ДТП
«Генгам» сообщил о смерти нападающего команды Натаэля Жюлана.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Общество
Польские школьники показали танец на тему Освенцима
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Кино
Первый трейлер фильма «Тихое место 2» появился в сети
Ранее в сети вышел трейлер фильма «Хищные птицы», главную роль в котром сыграет Марго Робби.
Хоккей
Ларионов рассказал, за счет чего сборная России может обыграть шведов в полуфинале МЧМ
Тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией в полуфинале молодежного чемпионата мира U20.
Общество
Цены на нефть растут после убийства иранского генерала
Нефть марки «WTI» выросла в цене на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов Лондонской биржи ICE.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».