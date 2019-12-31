Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает Госдепартамент.

Энергетика Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Политика Трамп сделал заявление по убийству генерала Сулеймани Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани.

Политика Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.

Энергетика Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.

Происшествия В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.

Политика МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

Общество Усманов раскрыл своих возможных наследников Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Общество Цены на нефть растут после убийства иранского генерала Нефть марки «WTI» выросла в цене на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов Лондонской биржи ICE.