Политика
RT на русскомПомпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает Госдепартамент.
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Армия и оружие
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Политика
В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Технологии
В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
В Хани откроется новая врачебная амбулатория
Помимо объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, в перечень объектов входят открытие врачебной амбулатории в поселке Хани, фельдшерского пункта в поселке Золотинка и строительство новой врачебной амбулатории в селе Иенгра.
Армия и оружие
Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 11,5 миллиона баррелей
По оценкам ведомства, к 27 декабря запасы углеводородного сырья составили 429,9 миллиона баррелей, сократившись на 11,5 миллиона бочек, или на 2,6%. Ведомство при этом не учитывает стратегический резерв.
Кино
Два новых ролика с отработками сцен сражения из первого сезона «Ведьмака»
Владимир Фурдик, который занимался хореографией боев в первом сезоне «Ведьмака», опубликовал два новых ролика с отработками сцен сражения.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Кино
Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Сюжет новой картины о Гарри Поттере может быть основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Общество
Польские школьники поставили танец об Освенциме
В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Полиция разыскивает злоумышленника, проколовшего колеса нескольких автомобилей в одном из районов Владивостока, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Армия и оружие
Иран обвинил США в попытке сорвать совместные с Россией военные учения
Агентство Tasnim, ссылаясь на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади, распространило информацию, согласно которой Вашингтон вместе с союзниками предпринял попытку оказать влияние на военно-морские маневры, в которых принимали участие ВС КНР, РФ и Республики Иран.