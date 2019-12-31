Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает Госдепартамент.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Политика В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Технологии В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7 Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Здоровье В Хани откроется новая врачебная амбулатория Помимо объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, в перечень объектов входят открытие врачебной амбулатории в поселке Хани, фельдшерского пункта в поселке Золотинка и строительство новой врачебной амбулатории в селе Иенгра.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Политика Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

Кино Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере Сюжет новой картины о Гарри Поттере может быть основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.

Политика США предостерегли Ирак от вывода американских войск Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.

Армия и оружие Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».