Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПомпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
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Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Ближнем Востоке и стратегическому партнерству двух стран, сообщила
 в понедельник, 6 января, официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
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