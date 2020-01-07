с чего всё началось

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Армия и оружие Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.

Политика Парламент Ирана признал всех военных США террористами Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).

Общество В Россию пришла аномально теплая погода Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.

Политика Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией Правящая в Эстонии коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, заявил во вторник спикер парламента Хенн Пыллуаас.

Технологии Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Авто УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо» «Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.

Армия и оружие Германия выводит своих военных из Ирака Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.

Политика Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.