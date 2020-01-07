Политика
Взгляд.руПомпео провел телефонный разговор с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
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с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнёрство», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 15:37
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Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Ираке
Газета.Ruвчера в 15:43
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Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Космос
Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Общество
В Россию пришла аномально теплая погода
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, заявил во вторник спикер парламента Хенн Пыллуаас.
Технологии
Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Происшествия
Самолет Pegasus выкатился за пределы ВПП в аэропорту Стамбула
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.
Кино
Дочь Волан-де-Морта станет героиней нового фильма о Гарри Поттере
Создатели киноленты планируют выпустить новый фильм, в котором появится дочь Волан-де-Морта.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Политика
США не дали визу главе МИД Ирана
Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Армия и оружие
Германия выводит своих военных из Ирака
Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена» с Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.
Армия и оружие
Ливийское правительство вернуло под свой контроль город Сирт
Политика
Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку
Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
Политика
Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции
В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.