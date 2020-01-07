Политика

Взгляд.руВзгляд.руПомпео провел телефонный разговор с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
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«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнёрство», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 15:37

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Помпео обсудил с Зеленским отсрочку визита в Киев, а также ситуацию на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 17:49

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

РБКвчера в 17:29

Госсекретарь США провел телефонный разговор с Зеленским

Московский Комсомолецвчера в 15:35

Помпео обсудил с Зеленским Ближний Восток и стратегическое партнерство

Известиявчера в 16:28

Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Ираке

Газета.Ruвчера в 15:43

Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество

RT на русскомвчера в 15:37

Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Интерфаксвчера в 16:38
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Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Известия вчера в 15:03
Космос

Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске

REGNUM вчера в 00:40
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Экономика

Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Взгляд.ру 03:20
Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, заявил во вторник спикер парламента Хенн Пыллуаас.
РИА Новости 02:44
Технологии

Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия

Самолет Pegasus выкатился за пределы ВПП в аэропорту Стамбула

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.
ТАСС 02:27
Кино

Дочь Волан-де-Морта станет героиней нового фильма о Гарри Поттере

Создатели киноленты планируют выпустить новый фильм, в котором появится дочь Волан-де-Морта.
Летидор 05 января в 10:30
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Автоновости дня вчера в 03:31
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана

Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Мойка78 вчера в 21:48
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Армия и оружие

Германия выводит своих военных из Ирака

Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Новые Известия 03:31
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена» с Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.
Piter.tv 03:14
Армия и оружие

Ливийское правительство вернуло под свой контроль город Сирт

Коммерсантъ вчера в 15:57
Политика

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
Известия 00:12
Политика

Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции

В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
ИнфоСМИ 03:42
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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