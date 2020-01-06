с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.

Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Политика Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.

Общество Раввин Израиля назвал иммигрантов из СССР язычниками и коммунистами Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф попал под жесткую критику после того, как он заявил, что приехавшие из СССР репатрианты — это «язычники, которые ненавидят иудаизм».

Политика Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Технологии Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола.

Происшествия В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.

Авто В Сети вспомнили о концептах Lada Gnome и Lada Elf Текущий модельный ряд LADA мог быть еще шире, если бы концепты Gnome и Elf, созданные молодыми специалистами АвтоВАЗа в конце 1980-х, пошли в «серию».

Политика Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

Политика В России оценили признание Ираном американских военных террористами "Подготовка к ответным действиям" Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.

Политика WP: США уже готовят санкции против Ирака Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.

Кино В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена» Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.

Политика Курц вновь стал канцлером Австрии Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Технологии Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Игры Sony раскрыла особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.