Политика
ИнтерфаксПомпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнёрство», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 15:37
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Политика
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Общество
Раввин Израиля назвал иммигрантов из СССР язычниками и коммунистами
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф попал под жесткую критику после того, как он заявил, что приехавшие из СССР репатрианты — это «язычники, которые ненавидят иудаизм».
Космос
Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
Политика
Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Авто
В Сети вспомнили о концептах Lada Gnome и Lada Elf
Текущий модельный ряд LADA мог быть еще шире, если бы концепты Gnome и Elf, созданные молодыми специалистами АвтоВАЗа в конце 1980-х, пошли в «серию».
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Политика
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
"Подготовка к ответным действиям" Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Политика
WP: США уже готовят санкции против Ирака
Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
Кино
В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Происшествия
Посольство сообщило о похищении двух российских моряков в Нигерии
Посольство России в Нигерии сообщило, что пираты похитили трёх членов экипажа, включая двух граждан России, с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Здоровье
В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии
Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
Линейка смартфонов Realme 5 пользуется огромной популярностью
Китайская компания Realme представила свою бюджетную линейку смартфонов Realme 5 в августе прошлого года.