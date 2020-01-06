Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПомпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнёрство», — говорится в заявлении
.
RT на русскомвчера в 15:37

Подробнее о событии

Помпео поблагодарил Зеленского за поддержку США после атаки в Ираке

Газета.Ru04:01

Помпео обсудил с Зеленским Ближний Восток и стратегическое партнерство

Известиявчера в 16:28

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

РБКвчера в 17:29

Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Интерфаксвчера в 16:38

Помпео обсудил с Зеленским отсрочку визита в Киев, а также ситуацию на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 17:49

Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество

RT на русскомвчера в 15:37

Госсекретарь США провел телефонный разговор с Зеленским

Московский Комсомолецвчера в 15:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика

Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество

Раввин Израиля назвал иммигрантов из СССР язычниками и коммунистами

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф попал под жесткую критику после того, как он заявил, что приехавшие из СССР репатрианты — это «язычники, которые ненавидят иудаизм».
Телеканал 360° 06:38
Космос

Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле

Актуальные Новости 04:19
Общество

Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
RT на русском 05:20
Политика

Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
RT на русском вчера в 20:56
Экономика

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Российская газета 05 января в 00:00
Технологии

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола.
РИА Новости 02:15
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Авто

В Сети вспомнили о концептах Lada Gnome и Lada Elf

Текущий модельный ряд LADA мог быть еще шире, если бы концепты Gnome и Elf, созданные молодыми специалистами АвтоВАЗа в конце 1980-х, пошли в «серию».
Автоновости дня 03:45
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Политика

В России оценили признание Ираном американских военных террористами

"Подготовка к ответным действиям" Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.
РИА Новости 06:20
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Политика

WP: США уже готовят санкции против Ирака

Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
Комсомольская правда 00:39
Кино

В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Gazeta.SPb вчера в 15:24
Происшествия

Посольство сообщило о похищении двух российских моряков в Нигерии

Посольство России в Нигерии сообщило, что пираты похитили трёх членов экипажа, включая двух граждан России, с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии.
RT на русском 05:04
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия 05 января в 17:22
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета 03:03
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ 03 января в 19:15
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Здоровье

В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии

Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Эхо Москвы 05 января в 21:03
Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Lenta.ru 06:26
Шоу-бизнес

Певица Адель взволновала поклонников своей худобой

Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Актуальные Новости вчера в 07:52
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Гаджеты

Линейка смартфонов Realme 5 пользуется огромной популярностью

Китайская компания Realme представила свою бюджетную линейку смартфонов Realme 5 в августе прошлого года.
UfaTime.ru 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное