Энергетика

Газета.RuГазета.RuНазваны сроки восстановления добычи нефти после атак дронов

В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа. По последним данным ОПЕК за август 2019 года, общий объем добычи в Саудовской Аравии составляет 9,8 млн баррелей в день.
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