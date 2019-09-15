Энергетика
Газета.RuНазваны сроки восстановления добычи нефти после атак дронов
В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа. По последним данным ОПЕК за август 2019 года, общий объем добычи в Саудовской Аравии составляет 9,8 млн баррелей в день.
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