Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии

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