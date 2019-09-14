Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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 госсекретарь США указал, что «Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию», в то время как руководство республики «притворяется, что занимается дипломатией».
Известия17:10

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Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии

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США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

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Помпео возложил на Иран ответственность за атаку на Саудовскую Аравию

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Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

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США примут меры по снабжению рынка нефти после атаки на Saudi Aramco

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Эхо Москвы20:04

США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

Lenta.ru17:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
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