Политика
RT на русскомПомпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
В Twitter госсекретарь США указал, что «Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию», в то время как руководство республики «притворяется, что занимается дипломатией».Известия17:10
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться даже после смерти
Австралийские ученые сумели доказать, что тела людей способны значительно перемещаться в течение целого года после своей смерти.
Дни24 04:53
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
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Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва вчера в 14:00
Шоу-бизнес
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Футбол
Ибрагимович: «Златан может быть только один»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.
Бомбардир.ру 04:52
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Происшествия
Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
Известия 22:08
Футбол
Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы
Газета.Ru вчера в 03:19
Общество
Самого опытного космонавта списали по здоровью
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.
РИА Новости 20:33
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Общество
Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло
Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский 06:43
Политика
В Германии допустили закупку газа с Ямала
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что его страна нуждается в российском газе.
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Происшествия
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Российская газета 01:05
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Гаджеты
В продажу поступили «умные» очки от Huawei и Gentle Monster
Территория новостей 15:23
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк
Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.
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Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
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США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ
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Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии
По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
РБК 20:59
Шоу-бизнес
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Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Авто
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Австралийский портал CarAdvice объявил, что из популярного внедорожника Pajero японская компания Mitsubishi сделает семейный кроссовер с новым названием модели.
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