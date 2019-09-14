Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

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