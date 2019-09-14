Политика
RT на русскомПомпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
В Twitter госсекретарь США указал, что «Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию», в то время как руководство республики «притворяется, что занимается дипломатией».Известиявчера в 17:10
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Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы актрисы Заворотнюк на выздоровление
iReactor 13 сентября в 19:48
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Футбол
«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании
Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Валенсию» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
РБК вчера в 18:34
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Кино
Колокольников рассказал, как проходили съемки с Чаном и Шварценеггером
Джеки Чану пришлось сразиться с Арнольдом Шварценеггером, чтобы освободить российского императора.
РЕН ТВ 12 сентября в 03:01
Общество
Самого опытного космонавта списали по здоровью
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Экономика
Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Происшествия
Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
Известия вчера в 22:08
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Происшествия
В Северной Осетии детского врача сняли пьяным на приеме
Детский рач-травматолог Моздокской городской поликлиники Денис Прохоров, который вел прием пациентов в алкогольном угаре, выписал ребенку мазь для гипса, пишет портал 360.
Sputnik Южная Осетия вчера в 14:53
Происшествия
Госпитализированы два человека с севшего на мель в Югре судна
REGNUM вчера в 07:36
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 13 сентября в 05:20
Политика
Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»
По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.
News.ru 13 сентября в 00:06
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Киев намерен соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, — заявил премьер-министр Украины.
iReactor вчера в 04:35
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
ИнфоСМИ вчера в 04:48
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости вчера в 09:11
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 12 сентября в 07:32
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
РИА Новости вчера в 23:41
Происшествия
В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек
Автобус с людьми двигался из Ярославля, по предварительной информации в его салоне находились 27 пассажиров и водитель.
КП - Ярославль вчера в 05:15