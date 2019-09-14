с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Футбол Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.

Шоу-бизнес Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.

Космос Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.

Политика Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе 14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.

Общество Самого опытного космонавта списали по здоровью Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Политика Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Экономика Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Происшествия Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Происшествия В Северной Осетии детского врача сняли пьяным на приеме Детский рач-травматолог Моздокской городской поликлиники Денис Прохоров, который вел прием пациентов в алкогольном угаре, выписал ребенку мазь для гипса, пишет портал 360.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.

Политика Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе» По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Политика Киев намерен соединить Балтийское и Черное моря водным путем Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, — заявил премьер-министр Украины.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Армия и оружие NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир» Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.