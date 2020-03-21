Коронавирус

РБКРБКПомпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
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США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвывчера в 20:09

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 23:16

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 22:11

Пушков резко ответил на слова Помпео о причастности России к фейкам о COVID-19

Взгляд.ру00:57

Пушков резко ответил на обвинение России в дезинформации о COVID-19

РИА Новостивчера в 17:41

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъвчера в 14:18

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

RT на русскомвчера в 13:48
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Общество

Лавров рассказал о главных качествах дипломата

Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.
Красная весна 04:55
Технологии

Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
REGNUM вчера в 16:26
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Наука

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 02:01
Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
REGNUM 03:52
Космос

На Меркурии нашли миллиарды тонн льда

Исследователи из Технологического института Джорджии в ходе очередной работы, смоделировав ситуацию на Меркурии, смогли убедиться к тому, что на планете не просто может образовываться лёд, но и даже оставаться в твёрдом состоянии долгое время.
Популярная механика 19 марта в 06:34
Энергетика

Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.
ФАН вчера в 17:43
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 вчера в 08:28
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru вчера в 09:56
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК вчера в 17:00
Общество

Свыше 36 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

36 540 человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
АМИТЕЛ 05:27
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Российская газета 02:59
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Космос

Робот Федор оказался не нужен на МКС

На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Эхо Москвы 05:00
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 23:15
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:21
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Evo-rus.com 01:24
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Футбол

Белорусский чемпионат может лишиться одной из команд

Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна — скорее всего она покинет высшую лигу чемпионата, — приводит слова Янчевского газета «Слуцкий край».
Матч ТВ 04:16
Политика

Госдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»

Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики".
Вести.Ru 00:20
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru 04:49
Здоровье

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
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