Коронавирус

РБКРБКПомпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
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Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 22:11

Пушков резко ответил на слова Помпео о причастности России к фейкам о COVID-19

Взгляд.ру00:57

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 23:16

В России ответили на обвинения Помпео в дезинформации по поводу COVID-19

RT на русском06:50

США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвывчера в 20:09

Пушков резко ответил на обвинение России в дезинформации о COVID-19

РИА Новостивчера в 17:41

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъвчера в 14:18
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Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 19 марта в 18:19
Общество

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК 08:06
Общество

Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус

В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Наука

Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Российская Действительность вчера в 14:44
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
Интерфакс 07:55
Футбол

Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля

Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о жизни в городе в период пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:37
Общество

Лавров рассказал о главных качествах дипломата

Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.
Красная весна 04:55
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Общество

Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом

Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:04
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
МедиаПоток вчера в 06:59
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 19 марта в 09:14
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru 02:53
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Экономика

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 08:27
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Интерфакс 06:07
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Авто

JAC привезет в Россию несколько новинок

Китайский JAC Motors, ныне представленный в России пикапом T6 и кроссоверами S3 и S5, скоро расширит свою линейку большим пикапом T8, лифтбеком A5 и полноразмерным кроссовером S7.
Автоновости дня 03:13
Игры

GOG бесплатно отдаёт 27 игр из-за коронавируса

GOG бесплатно отдаёт 27 игр из-за коронавируса. Акция так и называется «Оставайся дома». Игры, конечно, представлены не самые популярные.
Ferra 18 марта в 12:19
Общество

Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
РИА Новости 08:25
Общество

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России продуктами

BFM.ru вчера в 13:10
Общество

Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, почему мыло эффективно в борьбе с коронавирусом.
АБН 06:39
Здоровье

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
РБК 06:32
Общество

На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты

Как сообщалось, на начавшейся на этой неделе стройке инфекционного центра для заразившихся коронавирусом в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.
Интерфакс 05:02
Общество

Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове.
RT на русском 08:43
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