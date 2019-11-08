Политика
Деловое.ТВПомпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны. По словам американского политика, от действий России страдают крымские татары, украинцы, угнетена православная церковь Украины.
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Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
Автоновости дня 01:57
Общество
Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию
В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам квартир равноценное возмещение при сносе дома.
Российская газета 04:14
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Общество
Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и известный российский бизнесмен Роман Абрамович сегодня посетили место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе.
Взгляд-инфо 07:36
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.
Южный Федеральный вчера в 06:08
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Кино
Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти
Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Армия и оружие
На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены
Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.
Недвижимость.RU вчера в 15:49
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Футбол
Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
РИА Новости 11:11
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
Гигантский фаллоимитатор достали из тела мужчины врачи Петербурга
Регион online вчера в 15:00
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК 14:11
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открыли предзаказ Death Stranding
В магазины Steam и Epic Games Store добавили страницы версии Death Stranding для ПК.
CyberSport.ru 12:16
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine 06:23
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Политика
Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Политика
США и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»
В ООН приняли резолюцию против героизации нацизма несмотря на то, что две страны, США и Украина, высказались против.
Комсомольская правда 02:40
Наука
Ученые объяснили женщинам, зачем им клиторы
Комсомольская правда вчера в 09:00