Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПомпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны. По словам американского политика, от действий России страдают крымские татары, украинцы, угнетена православная церковь Украины.
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Глава Госдепа США раскритиковал Россию и Китай

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В США научились делать водку из воды и воздуха

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Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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