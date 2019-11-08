Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны. По словам американского политика, от действий России страдают крымские татары, украинцы, угнетена православная церковь Украины.

Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

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