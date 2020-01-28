«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Происшествия Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.

Экономика В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.

Политика Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Здоровье Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Германии Первый зарегистрированный в Германии случай заболевания пневмонией вследствие заражения новым видом коронавируса 2019-nCoV подтвердил Минздрав федеральной земли Бавария.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Происшествия Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.

Происшествия Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Происшествия Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.

Политика Поклонская назвала заявление Зеленского об СССР «уроком русофобии» Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время визита в Польшу заявил о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны.

Политика В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.

Экономика Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.

Общество Утверждена новая отчетность по форме СЗВ-ТД Отчетность по форме СЗВ-ТД будет представляться в ПФР всеми работодателями, у которых есть сотрудники, работающие по трудовому договору.