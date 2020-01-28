Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Эксперт оценил слова Помпео о «беспощадных действиях» России в Сирии

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Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

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Сумму ущерба от экономических преступлений, расследованных в 2019 году, оценили в более чем 447 миллиардов рублей, 27 января сообщает пресс-служба МВД России.
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Общество

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Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.
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Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
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