Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Коммерсантъвчера в 22:31

Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада и тех, кто ему помогает

ТАССвчера в 20:20

Помпео осудил Россию и Иран за «беспощадные действия» в Сирии

REGNUM00:10

Помпео заявил о готовности США принять решительные меры против Асада и его союзников

Известиявчера в 21:27

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБКвчера в 21:22

Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

РИА Новостивчера в 20:33

Помпео обвинил Россию и Иран в «беспощадных действиях» в Сирии

RT на русскомвчера в 22:23
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Коллеги пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко заявят в полицию

Телеканал 360° вчера в 13:12
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Megatyumen.ru вчера в 06:12
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Подростки в Костроме планировали устроить стрельбу в школе

В Костроме полицейские выявили группу подростков, которые хотели устроить в школе «кровавую месть обидчикам».
News.ru вчера в 08:43
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Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия вчера в 15:11
Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Футбол

Венгр Кашшаи высказался о назначении в департамент судейства РФС

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи прокомментировал свое назначение на должность главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), педает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера вчера в 03:26
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru вчера в 04:05
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:51
Общество

Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС вчера в 03:37
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Российская газета вчера в 21:56
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС вчера в 01:11
Общество

В Роскачестве объяснили порядок защиты личных данных от мошенников

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, в Сети значительную популярность приобрели ролики о получении льгот и выплат, которые можно оформить на тех или иных сайтах.
Москва 24 00:51
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву», Гусев признан первой звездой матча

Российский нападающий "Девилз" Никита Гусев отметился голевой передачей, реализовал буллит в серии послематчевых бросков и был признан первой звездой матча.
РИА Новости вчера в 23:54
Здоровье

В восьми областях Украины школы закрылись на карантин

Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
REGNUM 00:23
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Общество

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
SM News вчера в 05:07
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM вчера в 02:02
Биатлон

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.
МонаВиста вчера в 12:17
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
REGNUM вчера в 14:01
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