Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Коммерсантъ22:31

США обвинили Россию в «препятствовании перемирию» в Сирии

REGNUM21:43

Помпео заявил о готовности США принять решительные меры против Асада и его союзников

Известия21:27

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК21:22

Помпео обвинил Россию и Иран в «беспощадных действиях» в Сирии

RT на русском22:23

Помпео: Россия и Иран «напрямую препятствуют» перемирию в Сирии

РИА Новости20:33

Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада и тех, кто ему помогает

ТАСС20:20
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Здоровье

В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой федеральной земле Баварии.
RT на русском 19:40
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Культура

Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa 12:30
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК 20:17
Армия и оружие

Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
ТАСС 16:03
Армия и оружие

Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше?

Критика действий советского командования тут для польской стороны является общим местом — Красная армия якобы не захотела освобождать столицу Польши, что привело к разгрому Варшавского восстания.
Украина.ру 07:00
Политика

Российские паспорта уже получили более 250 тысяч жителей Донбасса

Министерство Внутренних Дел России сообщили, что за прошедший год обладателями паспортов РФ стали около 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Слово и Дело 23:01
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

РИА Новости 18:25
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Игры

В DOOM Eternal вообще не будет микротранзакций и виртуального магазина

Творческий руководитель DOOM Eternal Хьюго Мартин в переписке на Facebook подтвердил, что в шутере не будет ни микротранзакций, ни даже виртуального магазина.
Игромания.ру 09:22
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Известия 13:53
Кино

Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США

News.ru вчера в 02:47
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
РИА Новости 23:16
Культура

Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Ридус 25 января в 11:33
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Политика

В Хакасии министр финансов покидает свой пост

Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Среда24 05:06
Экономика

Минфин планирует выдавать кредиты другим странам в рублях

По данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд.
ТАСС 20:05
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
РИА Новости вчера в 09:54
Хоккей

«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»

Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Челябинский обзор 11:23
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Российская газета 21:56
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
Экономика

«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
РИА Новости 15:11
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa 09:33
Армия и оружие

Эксперт оценил объективность топ-5 учебных самолетов от Military Watch

Издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место.
Газета.Ru 09:39
Здоровье

Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку

Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
iReactor вчера в 15:34
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
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