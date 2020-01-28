«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

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Культура Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.

Армия и оружие Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии "В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.

Армия и оружие Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше? Критика действий советского командования тут для польской стороны является общим местом — Красная армия якобы не захотела освобождать столицу Польши, что привело к разгрому Варшавского восстания.

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Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.