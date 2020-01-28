Армия и оружие
РБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Здоровье
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой федеральной земле Баварии.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Армия и оружие
Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше?
Критика действий советского командования тут для польской стороны является общим местом — Красная армия якобы не захотела освобождать столицу Польши, что привело к разгрому Варшавского восстания.
Политика
Российские паспорта уже получили более 250 тысяч жителей Донбасса
Министерство Внутренних Дел России сообщили, что за прошедший год обладателями паспортов РФ стали около 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Игры
В DOOM Eternal вообще не будет микротранзакций и виртуального магазина
Творческий руководитель DOOM Eternal Хьюго Мартин в переписке на Facebook подтвердил, что в шутере не будет ни микротранзакций, ни даже виртуального магазина.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
Культура
Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Политика
В Хакасии министр финансов покидает свой пост
Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Экономика
Минфин планирует выдавать кредиты другим странам в рублях
По данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Здоровье
Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Армия и оружие
Эксперт оценил объективность топ-5 учебных самолетов от Military Watch
Издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место.
Здоровье
Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.