Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Эксперт оценил слова Помпео о «беспощадных действиях» России в Сирии

RT на русском01:33

США и Россия в Сирии: проекция на Украину

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Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

РИА Новостивчера в 20:33

Помпео заявил о готовности США принять решительные меры против Асада и его союзников

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Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБКвчера в 21:22

Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Коммерсантъвчера в 22:31

Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада и тех, кто ему помогает

ТАССвчера в 20:20
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Происшествия

Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Lenta.ru 06:38
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Технологии

Сооснователь Vine запустил новое приложение для коротких видео Byte

Актуальные Новости 26 января в 12:40
Происшествия

В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

В Уфу прибыли 2851 человек из Китая, выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний, двое госпитализированы в Инфекционную больницу №4. В лабораториях уже проведены анализы отобранного материала, результаты исследований отрицательные – заболевание не является коронавирусом.
ProUfu.ru 01:15
Политика

В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт

Верховный суд США одобрил инициативу Белого дома по ужесточению правил выдачи разрешений на постоянное жительство в стране (так называемых грин-карт).
Российская газета 01:26
Политика

В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
РБК 06:51
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Космос

Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования

Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Газета.Ru 25 января в 08:16
Общество

Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ

Посольство Китая в Дании прокомментировало опубликованную в датском издании Jyllands-Posten карикатуру о коронавирусе.
RT на русском 06:47
Происшествия

Актер Евгений Романцов пропал в Санкт-Петербурге

Российская газета 06:51
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.
Газета.Ru 26 января в 16:41
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Pravda.Ru 01:36
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса. Преимущественным путем заражения остается воздушно-капельный.
Piter.tv 05:02
Политика

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
Политика

Мишустин назначил Гудкова главой Российского экологического оператора

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Происшествия

В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
Российская газета 06:41
Происшествия

В Афганистане потерпел крушение самолет

Газета.Ru вчера в 07:28
Политика

ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Футбол

Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:07
Политика

ФОМ вслед за ВЦИОМ отказался от электоральных рейтингов президента

Один из трех крупнейших социологических центров — фонд «Общественное мнение» (ФОМ) — решил на время отказаться от публикации электоральных исследований, связанных с президентскими выборами.
РБК 06:45
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
Мой Брянск 06:36
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