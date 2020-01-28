Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Эксперт оценил слова Помпео о «беспощадных действиях» России в Сирии

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Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

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Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада и тех, кто ему помогает

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Оценка опасности коронавируса на международном уровне сменилась на "повышенную".
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Во вторник, 28 января, в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48.
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После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
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SEC отказалась считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась признать позицию Telegram и считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой.
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Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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Депутаты ПАСЕ отказались избрать Толстого вице-спикером

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