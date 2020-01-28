Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада и тех, кто ему помогает

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Помпео: Россия и Иран «напрямую препятствуют» перемирию в Сирии

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Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

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Московский Комсомолец21:35

Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

News.ru21:18

США готовы принять меры против Асада и его союзников — Майкл Помпео

Красная весна21:47
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Согласно имеющимся сведениям, новинка получит обновленную камеру с технологией от компании Toshiba.
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«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
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Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
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«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

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Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
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Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

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Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье

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Ургант извинился перед верующими и попросил «отозвать проклятия»

Новый выпуск программы Ургант начал с извинений перед верующими, заявив, что не хотел оскорбить чьи-либо чувства.
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Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
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В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
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Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода

Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
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Более 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта

Около 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республики получили российское гражданство в 2019 года, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова газете «Известия».
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Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери

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Lada Vesta получила «зимнюю» версию

ВАЗ объявил о запуске в продажу новой «зимней» комплектации Lada Vesta. Она получила название Comfort Winter.
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Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
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Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье

«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
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Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми-2020»

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми-2020».
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Число жертв коронавируса превысило 100 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

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Уровень заболеваемости сальмонеллёзом в Иркутской области вырос вдвое

По сравнению с 2018 годом показатель увеличился в 1,9 раза, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Твой Иркутск 20:01
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