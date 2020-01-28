Армия и оружие
РБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Здоровье
ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу
«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Гаджеты
Nokia 9.2 Pureview выйдет с технологией от Toshiba
Согласно имеющимся сведениям, новинка получит обновленную камеру с технологией от компании Toshiba.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Здоровье
Ученые рассказали, кому необходимо пить кофе каждый день
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Происшествия
Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье
Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье.
Общество
Ургант извинился перед верующими и попросил «отозвать проклятия»
Новый выпуск программы Ургант начал с извинений перед верующими, заявив, что не хотел оскорбить чьи-либо чувства.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Космос
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
Политика
Более 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
Около 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республики получили российское гражданство в 2019 года, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова газете «Известия».
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Наука
Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери
Авто
Lada Vesta получила «зимнюю» версию
ВАЗ объявил о запуске в продажу новой «зимней» комплектации Lada Vesta. Она получила название Comfort Winter.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Происшествия
Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье
«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
Музыка
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми-2020»
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми-2020».
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 100 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Уровень заболеваемости сальмонеллёзом в Иркутской области вырос вдвое
По сравнению с 2018 годом показатель увеличился в 1,9 раза, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.