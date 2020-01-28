Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

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Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада и тех, кто ему помогает

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
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В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса

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Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение

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Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

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Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани осудил ракетные удары по посольству США в Багдаде, соответствующее заявление было опубликовано 27 января на официальном сайте главы курдской автономии.
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США начали «финальную битву» за Сирию

Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии.
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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

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Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Собственные доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли почти на 55 млрд рублей, при этом основной прирост, как обычно, был обеспечен именно за счет налогов, за год они выросли почти на 10%.
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Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
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Следующей современной экранизацией классического мультфильма от студии Disney станет "Бэмби", сообщает Deadline.
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Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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