Армия и оружие
РБКПомпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
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Помпео заявил о готовности США принять решительные меры против Асада и его союзников
Известиявчера в 21:27
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