Армия и оружие

РБКРБКПомпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
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Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

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США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

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Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в гибели турецких солдат в Сирии

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Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
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Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
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В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
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