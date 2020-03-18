Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.

Происшествия В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.

Энергетика Нефть дорожает после падения до нового минимума В ходе прошлой сессии стоимость нефти опустилась ниже 29 долларов. Это самое низкое значение с 2016 года.

Происшествия Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Общество «Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Экономика Из-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.

Политика Эксперт ООН: Американцы разработали коронавирус в 2015 году Эксперт напомнил об опубликованной в 2015 году в журнале Nature статье, в которой рассказывалось об американском эксперименте по модификации вируса, который разносят китайские летучие мыши.

Общество Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.

Экономика Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.

Общество В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.

Экономика Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30% В начале марта на фоне вспышки коронавируса в мире страны ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.

Общество Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса «Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.