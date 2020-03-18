Армия и оружие
Lenta.ruПомпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
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Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Энергетика
Нефть дорожает после падения до нового минимума
В ходе прошлой сессии стоимость нефти опустилась ниже 29 долларов. Это самое низкое значение с 2016 года.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Общество
«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца
Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Экономика
Из-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей
Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Политика
Эксперт ООН: Американцы разработали коронавирус в 2015 году
Эксперт напомнил об опубликованной в 2015 году в журнале Nature статье, в которой рассказывалось об американском эксперименте по модификации вируса, который разносят китайские летучие мыши.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Экономика
Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей
Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
Политика
Конституционный суд России признал законными поправки в основной закон
Президент России инициировал внесение поправок в Конституцию во время своего послания Федеральному Собранию.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах
Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах.
Экономика
Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30%
В начале марта на фоне вспышки коронавируса в мире страны ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Общество
СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменен на старте
Запуск ракеты Falcon 9, который должен был состояться в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта.
Космос
Астраханец сфотографировал сверхгигантскую звезду
Полярная (α Малой Медведицы) имеет визуальную звездную величину +2,0m и относится к классу сверхгигантских звезд.
Политика
Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве
Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.