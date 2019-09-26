Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.

Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии

Авто Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.

Происшествия На Волге загорелся груженный железом сухогруз Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Общество Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.

Политика Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Эрдоган заявил, что Турция продолжит покупать нефть у Ирана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит покупку нефти и природного газа у Ирана.

Политика Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.

Экономика В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.

Происшествия Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.

Космос NASA демонтирует комплекс, в котором находились на карантине побывавшие на Луне астронавты Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в начале 2020 года демонтирует лабораторию, в которой находился на карантине 50 лет назад экипаж американского космического корабля "Аполлон-11" - Нил Армстронг, Эдвин (Базз) Олдрин и Майкл Коллинз.

Происшествия В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного нарушителя Сотрудники ГИБДД выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП за прошедшую ночь водителю в Барнауле.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Здоровье Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.

Политика Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников» Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».