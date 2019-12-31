Армия и оружие

РБКРБКПомпео объяснил авиаудары США в Ираке

29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам «Хезболлы». Американские власти объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.
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Помпео обсудил с Гутерришем авиаудары США в Сирии и Ираке

ТАСС17:24

Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Российская газета18:40

Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

RT на русском17:38

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Газета.Ru17:28

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РИА Новости17:37

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

РБК20:33

Помпео назвал удары США по Ираку оборонительными действиями

Pravda.Ru11:25
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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