Армия и оружие
РБКПомпео объяснил авиаудары США в Ираке
29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам «Хезболлы». Американские власти объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.
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Финансы
Курс доллара снижается в начале недели
Курс американского доллара снижается к евро на мировом рынке валют в начале торговой сессии в первый рабочий день новой недели.
Общество
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы ценой 4-5 млн рублей
Эксперты «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых популярных автомобилей в России со средней ценой от 4 до 5 млн рублей.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Кино
Продюсер «Мандалорца» назвал сроки выхода второго сезона
Стало известно, когда потоковый сервис Disney+ начнёт показывать второй сезон сериала «Мандалорец».
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров познакомил россиян со своей семьей
Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
Политика
Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти
На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Здоровье
В Комитете по здравоохранению рассказали, почему не хватает льготных лекарств
Много говорится о том, что нужны новые инструменты, – рассказала Людмила Сычевская.
Энергетика
Россия может отказаться от нефтяных квот OPEC+
В июле прошлого года участники сделки — 14 государств, входящих в состав OPEC и десять стран, которые не включены в неё — заключили соглашение о сотрудничестве на постоянной основе, продлив период действия квот на добычу.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Кино
Фанат «Ведьмака» стилизовал сериал под видеоигру
Пользователь YouTube DarwinStreams опубликовал видео, в котором сериал «Ведьмак» представлен в виде видеоигры.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе блондинки
Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Технологии
Назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
Специалисты назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном, и они на самом деле небольшие.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Хоккей
Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
Гаджеты
В России начались продажи бюджетного смартфона Digma с большим экраном
В России начались продажи бюджетного смартфона Digma Citi 653 с большим экраном с диагональю размером 6,53 дюйма.
Происшествия
В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку
Политика
Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США
Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
Спорт
На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.