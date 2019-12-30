Армия и оружие
РБКПомпео объяснил авиаудары США в Ираке
29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам «Хезболлы». Американские власти объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.
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Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Политика
Володин рассказал о перспективах участия России в ПАСЕ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о перспективах участия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Авто
За 10 лет доля корейских марок авто в России выросла почти вдвое
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Общество
Голикова назвала фишкой России многодетные семьи
Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Происшествия
В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ
В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Космос
Топ-10 достижений российской науки в 2019 году
Ученые в России в нынешнем году получили знаковые результаты в самых разных областях – от астрономии до археологии, причем многие достижения имеют выходы на практическое применение.
Общество
Полицейские остановили в Пулково гендиректора ТД «Интерторг»
В ночь на 31 декабря в петербургском Пулково остановили гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который намеревался улететь в Дубай, сообщает 78.ru.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
Электромобили с аккумуляторами большой емкости в плане выбросов CO2 за 100 тыс. миль пробега загрязняют окружающую среду больше, чем автомобили с дизельными двигателями.
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь
Светлана Бондарчук на собственном примере показывает - после развода жизнь может заиграть новыми красками.
Спорт
Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом
По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Общество
Владыка Пантелеимон перед уходом уволил строптивого священника
Сочувствующие отцу Александру священнослужители и прихожане считают, что решение владыки Пантелеимона можно оспорить.
Политика
Путин не поздравил Зеленского с Новым годом
Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством своего украинского коллегу Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой
Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Футбол
Кикнадзе опроверг информацию об отзаявке Коломейцева
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал технической ошибкой сведения об отзаявке полузащитника Александра Коломейцева на сайте РПЛ.
Общество
Почти 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
29 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 3:45 понедельника, 30 декабря.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.