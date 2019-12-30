Армия и оружие

РБКРБКПомпео объяснил авиаудары США в Ираке

29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам «Хезболлы». Американские власти объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.
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Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

РБКвчера в 20:33

Помпео: США готовы на решительные меры для защиты от иранских угроз

Газета.Ruвчера в 23:42

Помпео заявил, что США готовы снова ударить по «проиранским силам»

РИА Новостивчера в 23:10

Госсекретарь США назвал оборонительными американские авиаудары по Ираку

Красная весна04:16

Помпео заявил, что США примут меры для защиты своих интересов от исходящих от Ирана угроз

ТАССвчера в 22:55

Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

RT на русскомвчера в 17:38

Помпео назвал удары США по Ираку оборонительными действиями

Pravda.Ruвчера в 11:25
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Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Хоккей

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Политика

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Политика

Володин рассказал о перспективах участия России в ПАСЕ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о перспективах участия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
iReactor вчера в 03:56
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Авто

За 10 лет доля корейских марок авто в России выросла почти вдвое

Car.ru вчера в 09:47
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru вчера в 05:11
Общество

Голикова назвала фишкой России многодетные семьи

Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
Коммерсантъ 04:01
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ

В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН вчера в 13:57
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
РИА Новости 01:52
Космос

Топ-10 достижений российской науки в 2019 году

Ученые в России в нынешнем году получили знаковые результаты в самых разных областях – от астрономии до археологии, причем многие достижения имеют выходы на практическое применение.
Научная Россия вчера в 16:00
Общество

Полицейские остановили в Пулково гендиректора ТД «Интерторг»

В ночь на 31 декабря в петербургском Пулково остановили гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который намеревался улететь в Дубай, сообщает 78.ru.
МР7.ру 04:08
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

Электромобили с аккумуляторами большой емкости в плане выбросов CO2 за 100 тыс. миль пробега загрязняют окружающую среду больше, чем автомобили с дизельными двигателями.
Автоновости дня вчера в 04:12
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь

Светлана Бондарчук на собственном примере показывает - после развода жизнь может заиграть новыми красками.
Комсомольская правда вчера в 15:05
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com 01:00
Спорт

Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом

По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Политическая Экспертиза 00:33
Общество

Владыка Пантелеимон перед уходом уволил строптивого священника

Сочувствующие отцу Александру священнослужители и прихожане считают, что решение владыки Пантелеимона можно оспорить.
Московский Комсомолец Ярославль 04:29
Политика

Путин не поздравил Зеленского с Новым годом

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством своего украинского коллегу Владимира Зеленского.
Инфо24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой

Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.
Pravda.Ru 03:56
Космос

Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца

REGNUM 28 декабря в 03:44
Футбол

Кикнадзе опроверг информацию об отзаявке Коломейцева

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал технической ошибкой сведения об отзаявке полузащитника Александра Коломейцева на сайте РПЛ.
Спорт-Экспресс 03:02
Общество

Почти 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

29 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 3:45 понедельника, 30 декабря.
Известия 29 декабря в 19:45
Общество

Ожидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

Интерфакс 00:43
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Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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