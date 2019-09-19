Политика
Lenta.ruПомпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Associated Press.
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с чего всё началось
Госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку на нефтяные месторождения. По словам дипломата, подобные системы работают "с переменным успехом".РИА Новостивчера в 15:50
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
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Источник: для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля и судна
Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России.
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Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
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К делу об избиении инвалида в колледже подключилось СУ СК Приморья
Российская газета 00:48
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СМИ узнали о состоянии пострадавшего в перестрелке полицейского
Раненному в перестрелке на станции метро «Рязанский проспект» полицейскому врачи проводят операцию, он находится в крайне тяжелом состоянии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
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В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
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Премьер Канады извинился за расистский грим
Российская газета вчера в 21:59
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В Златоусте после подрыва гранаты возбудили уголовное дело
В челябинском Златоусте возбуждено уголовное дело после взрыва самодельной гранаты. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Политика
Помпео: угрожающее поведение Ирана США терпеть не станут
Глава американского внешнеполитического ведомства США Майк Помпео по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что Белый дом не намерен попустительствовать "угрожающему поведению" Ирана.
Московский Комсомолец вчера в 19:06
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 17 сентября в 05:54
Авто
Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото
Компания Skoda опубликовала на сайте министерства промышленности Китая официальные снимки нового Rapid в кузовах лифтбек и хэтчбек.
Новые автомобили вчера в 08:14
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Авто
Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера
Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
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Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Общество
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С 1 октября текущего года вступают в силу соответствующие поправки к Трудовому кодексу.
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Вести.Ru вчера в 19:40
Армия и оружие
В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией
Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.
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Борьбу с геями объявили в вузе Екатеринбурга
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По мнению многих врачей-дерматологов современные люди моются несообразно загрязнению тела, а ведь слишком частый прием душа может нанести вред здоровью, пишет Медикфорум.
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Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
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РИА Новости вчера в 22:59