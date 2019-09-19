Госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку на нефтяные месторождения. По словам дипломата, подобные системы работают "с переменным успехом".

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Associated Press.

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

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